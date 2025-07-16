Александр Гришин объяснил, почему «Спартак» купил Заболотного

Бывший российский футболист Александр Гришин считает, что московский «Спартак» приобрёл нападающего Антона Заболотного, чтобы у главного тренера команды Деяна Станковича был резервный план на какую-либо игру. Ранее Заболотный выступал за «Химки».

«Что взяли Заболотного, это какой‑то план «Б», потому что Антон хорошо играет вверху. Если у «Спартака» не будет получаться позиционная игра, то они, скорее всего, будут использовать передачу на край, навешивать в штрафную, чтобы Заболотный вверху выигрывал единоборства и забивал голы», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.