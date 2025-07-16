Гендиректор «Пари НН»: с «Локо» в 3-м туре будем играть на другом резервном стадионе
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о месте проведения матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоится 2 августа.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«1-й тур будем проводить в Казани. 3-й тур с «Локомотивом» будет проводиться не в Казани, а на другом резервном стадионе. Арену в Саранске готовит не клуб, а руководство арены, чтобы она подходила под требования РПЛ. В ближайшее время скажем, где будем играть 3-й тур», — передаёт слова Мелика-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
«Пари Нижний Новгород» начнёт сезон РПЛ матчем с «Краснодаром» 20 июля. Встреча пройдёт в Казани.
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