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Агент Адольфо Гайча заявил о желании нападающего остаться в ЦСКА

Агент Адольфо Гайча заявил о желании нападающего остаться в ЦСКА
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Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, заявил о желании форварда остаться в московском клубе.

«Я не разговаривал с новым главным тренером ЦСКА. Гайч проводит предсезонную подготовку по его распоряжению. Сам Адольфо хочет остаться и добиться успеха в ЦСКА», — сообщил Каро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. Прошлый сезон Адольфо провёл в турецком клубе «Антальяспор». Отметим, что армейцы выиграли Фонбет Кубок России по итогам завершившегося сезона-2024/2025.

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