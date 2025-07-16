Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мелик-Гусейнов: не надо создавать теории, что «Росатом» выживает «Пари НН» со стадиона

Мелик-Гусейнов: не надо создавать теории, что «Росатом» выживает «Пари НН» со стадиона
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о причинах того, что клуб вынужден начинать сезон-2025/2026 на резервном стадионе.

«Мы не владельцы стадиона, а арендаторы. Но наш офис тут, и тренируется молодёжь. Ещё в прошлом году были выделены деньги на ремонт стадиона. Как сделать ремонт зимой в 30-градусный мороз? Это только происходит летом. Будет небольшая техническая пауза, куда заходит «Росатом» со своим мероприятием. Уже после технический паузы будет перестилаться крыша стадиона. Потом нужно будет время для приведения газона в норму.

Не надо делать конспирологические теории, что «Росатом» выживает отсюда «Пари НН». Они, наоборот, нам сильно помогают. Мы очень хотим, чтобы команда вернулась на свой стадион в сентябре. Но многое зависит от роста травы», — передаёт слова Мелика-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Пари Нижний Новгород» начнёт сезон РПЛ матчем с «Краснодаром» 20 июля. Встреча пройдёт в Казани.

Материалы по теме
Гендиректор «Пари НН»: с «Локо» в 3-м туре будем играть на другом резервном стадионе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android