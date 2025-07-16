Мелик-Гусейнов: не надо создавать теории, что «Росатом» выживает «Пари НН» со стадиона

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о причинах того, что клуб вынужден начинать сезон-2025/2026 на резервном стадионе.

«Мы не владельцы стадиона, а арендаторы. Но наш офис тут, и тренируется молодёжь. Ещё в прошлом году были выделены деньги на ремонт стадиона. Как сделать ремонт зимой в 30-градусный мороз? Это только происходит летом. Будет небольшая техническая пауза, куда заходит «Росатом» со своим мероприятием. Уже после технический паузы будет перестилаться крыша стадиона. Потом нужно будет время для приведения газона в норму.

Не надо делать конспирологические теории, что «Росатом» выживает отсюда «Пари НН». Они, наоборот, нам сильно помогают. Мы очень хотим, чтобы команда вернулась на свой стадион в сентябре. Но многое зависит от роста травы», — передаёт слова Мелика-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Пари Нижний Новгород» начнёт сезон РПЛ матчем с «Краснодаром» 20 июля. Встреча пройдёт в Казани.