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Генеральный директор «Пари НН» Мелик-Гусейнов поддержал исключение «Торпедо» из РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Мелик-Гусейнов поддержал исключение «Торпедо» из РПЛ
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался за исключение московского «Торпедо» из РПЛ.

«Своё исключение должно комментировать «Торпедо». Если такое решение принято и доказано, мы как футбольный клуб, который ратует за честный футбол, поддерживаем», — передаёт слова Мелика-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Торпедо» не будет принимать участия в РПЛ в сезоне-2025/2026 из-за обвинений руководства команды во взяточничестве и организации договорных матчей. Вместо московской команды в РПЛ сыграет «Оренбург», который в прошлом сезоне чемпионата занял 15-е место.

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