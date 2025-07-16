Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов рассказал, когда у команды будет новая форма

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, когда у нижегородской команды будет новая форма.

«Новая форма на сезон будет. Мы традиционно делаем не с первого матча, а с осени. Все клубы демонстрируют новую форму перед началом сезона. Мы хотим, чтобы наша форма запомнилась всем. Она будет в начале осени. Мы всё успели, она красивая, бомбическая и приятно удивит», — передаёт слова Мелика-Гусейнов корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, прошлый сезон РПЛ «Пари НН» завершил в зоне стыковых матчей. Впрочем, нижегородцы, несмотря на поражение от «Сочи» по сумме двух встреч, остались в РПЛ, заменив в высшем дивизионе «Химки».