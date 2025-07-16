Генич: сказать что-то, чтобы замотивировать Дзюбу? 2026 год он начнёт в Медиалиге

Комментатор Константин Генич предположил, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба может провести второй сезон в тольяттинской команде менее результативно, чем первый.

«У Дзюбы на второй год всё превращается из конфетно-букетного периода в какое-то разбирательство. В прошлом сезоне с «Акроном» он показал себя настоящим львом. У него была супермотивация по результативным баллам. Он сделал то, что должен был сделать — ему повысили контракт на тех условиях, на которых он хотел. Он сказал, что для него приоритетный выбор — «Акрон», хотя я знаю, у него были другие варианты в РПЛ. Сказать что-то, чтобы замотивировать Дзюбу? 2026 год он начнёт в Медиалиге», — сказал Генич в новом выпуске программы «О, футбол!».

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 240 голов за профессиональную карьеру. Ранее 36-летний форвард продлил контракт с «Акроном» ещё на один сезон. В минувшем сезоне он забил за тольяттинцев 10 голов и отдал семь результативных передач.