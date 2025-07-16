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Быстров: в прошлом сезоне «Спартак» сам себе ****** этими трансферами. Станкович «поплыл»

Быстров: в прошлом сезоне «Спартак» сам себе ****** этими трансферами. Станкович «поплыл»
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Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров заявил, что «Спартак» испортил себе весеннюю часть минувшего чемпионата России, купив новых футболистов.

Зимой команду пополнили Пабло Солари, Ливай Гарсия и вратарь Илья Помазун.

«В прошлом сезоне «Спартак» сам себе ****** этими трансферами. Они до этого были в порядке. Потом они набрали новых футболистов, тренер их начал ставить в состав, и игра изменилась. Зачем портить то, что хорошо получалось? Станкович, если честно, «поплыл». Постоянно это нытьё, высказывание арбитрам, есть повод или нет. Удаление раз, удаление два. Ощущение, что он больше думал о другом, а не как тренировать команду», — сказал Быстров в новом выпуске программы «О, футбол!».

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