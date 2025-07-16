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Данил Круговой рассказал, что изменилось в ЦСКА при Челестини

Данил Круговой рассказал, что изменилось в ЦСКА при Челестини
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Крайний защитник московского ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, какие изменения в команде произошли при новом главном тренере Фабио Челестини. Швейцарский специалист возглавил армейцев этим летом. Ранее главным тренером ЦСКА был Марко Николич.

«Всё, что поменялось при Челестини — это только схема. Специфический был «ромб» у Марко Николича, для всех она была немножко непонятна, а сейчас намного легче всё. При Марко больше была игра через центр, а с приходом нового тренера начали больше играть через фланги.

Новый тренер не такой жёсткий, как Николич, он больше мотиватор. Я работал с Вадимом Евсеевым, и Челестини похож на него в плане мотивации», — сказал Круговой в новом выпуске программы «О, футбол!».

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