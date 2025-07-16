«Рубин» презентовал новый комплект домашней формы на следующий сезон

Пресс-служба «Рубина» показала, как будет выглядеть домашний комплект формы казанской команды в следующем сезоне.

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

Напомним, прошлый сезон Российской Премьер-Лиги «Рубин» завершил на седьмом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».

Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го. «Рубин» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сыграет с «Ахматом» на выезде.