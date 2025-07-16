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В «Челябинске» назвали цели команды в Первой лиге после возвращения спустя 32 года

В «Челябинске» назвали цели команды в Первой лиге после возвращения спустя 32 года
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Спортивный директор «Челябинска» Евгений Гаврюк высказался о целях команды после выхода в Первую лигу.

— «Челябинск» подписал Жирова и Жемалетдинова. Задачи на сезон серьёзные?
— Первое — закрепиться в Первой лиге. Мы команда новенькая. А дальше будет видно, пойдём от матча к матчу, играть на победу. А если всё будет хорошо, будем разговаривать с высшим руководством о следующих задачах.

— Команда вернулась в Первую лигу спустя больше 30 лет. Что ждёте от чемпионата?
— Чемпионат интересный, хорошие команды. Уверен, будет серьёзная борьба за первые места, внизу тоже упорное противостояние — никто не хочет вылетать, серьёзная конкуренция. В этом году будет интересно наблюдать за Первой лигой, — сказал Гаврюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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