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Сердер Сердеров: в «Анжи» мне дали зарплату в 10 раз больше, чем в ЦСКА

Сердер Сердеров: в «Анжи» мне дали зарплату в 10 раз больше, чем в ЦСКА
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров рассказал, почему в 2012 году перешёл из московского ЦСКА в дагестанский «Анжи», а не в нидерландский «ПСВ Эйндховен».

«Ну мы же понимаем, что тогда всё не только от моего желания зависело. Мне сказали, что «Анжи» больше заинтересован во мне, чем ПСВ. Думаю, что, если бы речь шла не о дагестанском клубе, я бы настоял на переходе в Голландию. Наверное, патриотизм во мне сыграл. Я понимал, что буду играть дома, да ещё и со звёздами. Но и надо сказать, что разница в моей зарплате была колоссальная (смеётся). В «Анжи» мне дали зарплату в 10 раз больше, чем в ЦСКА.

Не вскружили ли такие деньги голову в том возрасте? Немного вскружили. Голова кругом пошла, когда деньги стали приходить на карту (смеётся). Родители и старшие помогали пройти через это испытание», – приводит слова Сердерова «РБ Спорт».

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