Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Рубина» Кабутов определил, чего может добиться команда в следующем сезоне РПЛ

Защитник «Рубина» Кабутов определил, чего может добиться команда в следующем сезоне РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Рубина» Дмитрий Кабутов рассказал, чего команда Рашида Рахимова может добиться в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги, отметив, что казанцам по силам сделать шаг вперёд. Прошлый сезон «Рубин» завершил на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

— За что реально бороться в следующем сезоне?
— За медали будет сложно, но вполне возможно зайти в пятёрку. Будет многое зависеть от усиления состава. Амбиции есть и должны быть у каждого футболиста. Нельзя просто довольствоваться седьмым-восьмым местом. Задача — сделать ещё один шаг вперед, — приводит слова Кабутова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Материалы по теме
Фото
«Рубин» презентовал новый комплект домашней формы на следующий сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android