Защитник «Рубина» Кабутов определил, чего может добиться команда в следующем сезоне РПЛ

Футболист «Рубина» Дмитрий Кабутов рассказал, чего команда Рашида Рахимова может добиться в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги, отметив, что казанцам по силам сделать шаг вперёд. Прошлый сезон «Рубин» завершил на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

— За что реально бороться в следующем сезоне?

— За медали будет сложно, но вполне возможно зайти в пятёрку. Будет многое зависеть от усиления состава. Амбиции есть и должны быть у каждого футболиста. Нельзя просто довольствоваться седьмым-восьмым местом. Задача — сделать ещё один шаг вперед, — приводит слова Кабутова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.