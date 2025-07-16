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«Динамо» ведёт переговоры по Патати, который набрал «13+10» за «Маккаби» в прошлом сезоне

«Динамо» ведёт переговоры по Патати, который набрал «13+10» за «Маккаби» в прошлом сезоне
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Московское «Динамо» ведет переговоры по вингеру тель-авивского «Маккаби» Уэсли Патати, сообщил в телеграм-канале журналист Иван Карпов.

По данным Карпова, бело-голубые хотят оформить трансфер 21-летнего бразильца уже сейчас, тогда как «Маккаби» рассчитывает пройти с Уэсли квалификацию Лиги Чемпионов (2-й раунд с Пафосом состоится 22 и 29 июля) и после этого отпустить его в российский клуб.

В прошлом сезоне Патати провёл 39 матчей за «Маккаби» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

В минувшем сезоне чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», вторым финишировал петербургский «Зенит», тройку лучших замкнул ЦСКА. «Динамо» расположилось на пятой строчке.

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