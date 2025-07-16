«Рубин» показал форму, посвящённую 20-летию казанского метрополитена

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Казанский «Рубин» в социальных сетях представил второй комплект игровой формы на сезон-2025/2026.

«Зелёная форма посвящена 20-летию казанского метрополитена. Метро – символ энергии, движения и ритма города. Широкие линии обозначают действующие станции. Тонкие – те, что появятся в ближайшем будущем. Особенность формы – геометрия линий повторяет архитектуру декоративных панелей оформления станции «Авиастроительная», которая находится у базы клуба.

Цвет выбран не случайно: зелёный отсылает к традиционным указателям метро – символу пути, ориентира и непрерывного развития. В сезоне-2025/2026 станция «Авиастроительная» получит название «Рубин Авиастроительная», на стыке городской истории и футбольной страсти. Дополнительно на форме присутствует нашивка с комбо-лого ФК «Рубин» и метрополитена», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Рубин»