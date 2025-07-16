Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» показал форму, посвящённую 20-летию казанского метрополитена

«Рубин» показал форму, посвящённую 20-летию казанского метрополитена
Аудио-версия:
Комментарии

Казанский «Рубин» в социальных сетях представил второй комплект игровой формы на сезон-2025/2026.

«Зелёная форма посвящена 20-летию казанского метрополитена. Метро – символ энергии, движения и ритма города. Широкие линии обозначают действующие станции. Тонкие – те, что появятся в ближайшем будущем. Особенность формы – геометрия линий повторяет архитектуру декоративных панелей оформления станции «Авиастроительная», которая находится у базы клуба.

Цвет выбран не случайно: зелёный отсылает к традиционным указателям метро – символу пути, ориентира и непрерывного развития. В сезоне-2025/2026 станция «Авиастроительная» получит название «Рубин Авиастроительная», на стыке городской истории и футбольной страсти. Дополнительно на форме присутствует нашивка с комбо-лого ФК «Рубин» и метрополитена», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Рубин»

Материалы по теме
Видео
«Спартак» презентовал новую игровую форму на сезон-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android