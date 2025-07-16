Осинькин: Глебов дал «Динамо» тот баланс, которого при Личке не хватало

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как полузащитник Данил Глебов повлиял на игру московского «Динамо».

«С приходом Глебова, он дал тот баланс „Динамо“, которого при Личке не хватало. Задача Глебова была, чтобы правильно регулировать все переходы из атак в оборону и наоборот. Огромнейший объём работы он выполнял. И если какой-то футболист, вроде Карраскаля, не успевал вернуться назад, всё это подчищал Глебов. Он — важный игрок для такого состава, который есть у „Динамо“. Сама схема не меняется. Перестроений больших не будет. Футболисты, которые пришли, включая Сергеева, хорошо знакомы с требованиями Валерия Георгиевича. Первое место, наверное, не для этого сезона, но второе-третье место, скорее всего, второе, возможности занять есть. Ожидания хорошие», — сказал Осинькин в новом выпуске программы «О, футбол!».

Глебов перешёл в «Динамо» из «Ростова» минувшей зимой. В составе донского клуба он выступал с 2019 года. В составе бело-голубых полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.