«Рубин» сообщил о переименовании станции казанского метро

Казанский «Рубин» в социальных сетях сообщил, что одна из станций городского метро во время сезона-2025/2026 будет включать имя клуба.

«Поздравляем казанский метрополитен с 20-летием! В честь юбилея нашего метро станция «Авиастроительная» на сезон-2025/2026 станет станцией «Рубин Авиастроительная», а вдохновлённая ею форма, объединяющая спорт и городскую атмосферу, установлена на перроне станции метро. «Рубин» — это не только футбол, но и часть городской культуры, как и метро», — написано в сообщении клуба.

Ранее «Рубин» представил второй комплект игровой формы на сезон-2025/2026, который посвящён 20-летию казанского метро.