Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» сообщил о переименовании станции казанского метро

«Рубин» сообщил о переименовании станции казанского метро
Комментарии

Казанский «Рубин» в социальных сетях сообщил, что одна из станций городского метро во время сезона-2025/2026 будет включать имя клуба.

«Поздравляем казанский метрополитен с 20-летием! В честь юбилея нашего метро станция «Авиастроительная» на сезон-2025/2026 станет станцией «Рубин Авиастроительная», а вдохновлённая ею форма, объединяющая спорт и городскую атмосферу, установлена на перроне станции метро. «Рубин» — это не только футбол, но и часть городской культуры, как и метро», — написано в сообщении клуба.

Ранее «Рубин» представил второй комплект игровой формы на сезон-2025/2026, который посвящён 20-летию казанского метро.

Материалы по теме
Фото
«Рубин» показал форму, посвящённую 20-летию казанского метрополитена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android