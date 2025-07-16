Владимир Быстров объяснил, почему Антон Заболотный не сможет проявить себя в «Спартаке»

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров объяснил, почему нападающий Антон Заболотный не сможет проявить себя в московском «Спартаке». По мнению Быстрова, 34-летнему Заболотному нужно играть постоянно, а не быть запасным вариантом для усиления игры в последние минуты матча.

«Вы вспомните хоть один матч, когда Заболотный хорошо себя проявил, выходя на замену. Нет таких матчей. Я его по «Тосно» знаю, когда он был моложе. Одно дело, когда ты выходишь в основном составе на 90 минут и борешься, и другое дело, когда ты игрок, который может выйти на замену на 20 минут и усилить. Пободаться, побороться — да, он незаменим.

Но здесь он не проявит себя. Заболотный — наконечник. Когда он играет в основном составе, он полезный. Это как с Бухаровым, он идеально играет головой, но его 30 раз на эти 15-20 минут выпускали и ноль голов», — заявил Быстров в новом выпуске программы «О, футбол!»