Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров: я верю в молодого Шилова, потому что «Зенит» заждался своих воспитанников

Быстров: я верю в молодого Шилова, потому что «Зенит» заждался своих воспитанников
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров рассказал, что верит в 17-летнего воспитанника «Зенита» Вадима Шилова.

«Я верю в молодого Шилова, потому что Питер заждался своих воспитанников. Его не надо сравнивать с Козловым. Даниле давали шанс, он его не использовал, а Шилова сейчас выпустили и он сыграл ярко, не боялся, обыгрывал, забил хороший гол и он бежит. Он играет с азартом, у него есть драйв. Многие болельщики по такому соскучились, когда свои, глаза горят, а в Питере любят своих воспитанников. Семак может выпускать его на 15-20 минут на любую позицию, кроме столба», — сказал Быстров в новом выпуске программы «О, футбол!».

Материалы по теме
Быстров — о словах Лунёва: при Карпине всё можно говорить честно, открыто и в лицо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android