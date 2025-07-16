Быстров: я верю в молодого Шилова, потому что «Зенит» заждался своих воспитанников

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров рассказал, что верит в 17-летнего воспитанника «Зенита» Вадима Шилова.

«Я верю в молодого Шилова, потому что Питер заждался своих воспитанников. Его не надо сравнивать с Козловым. Даниле давали шанс, он его не использовал, а Шилова сейчас выпустили и он сыграл ярко, не боялся, обыгрывал, забил хороший гол и он бежит. Он играет с азартом, у него есть драйв. Многие болельщики по такому соскучились, когда свои, глаза горят, а в Питере любят своих воспитанников. Семак может выпускать его на 15-20 минут на любую позицию, кроме столба», — сказал Быстров в новом выпуске программы «О, футбол!».