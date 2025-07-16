«Рубин» представил третий комплект формы с ретрологотипом клуба

Казанский «Рубин» в социальных сетях презентовал третий резервный комплект игровой формы для сезона-2025/2026.

«Бежевый комплект посвящён славной советской странице в истории клуба. В 1965 году команда вышла в класс «А» чемпионата СССР – выдающееся достижение для клуба не из столицы союзной республики. Этот момент стал символом воли, характера и стремления к вершинам.

На спине формы – факсимиле подписи Николая Ивановича Сентябрёва, легендарного тренера, стоявшего у истоков клуба и сыгравшего ключевую роль в становлении казанской команды. Абстрактный геометрический узор, нанесённый на ткань, – не просто декоративный элемент, а отсылка к крыльям самолётов, как знак уважения к истокам клуба, основанного как команда авиационного завода. Форма украшена патчем с ретрологотипом клуба и цифрой», — написано в сообщении клуба.