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«Рубин» представил третий комплект формы с ретрологотипом клуба

«Рубин» представил третий комплект формы с ретрологотипом клуба
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Казанский «Рубин» в социальных сетях презентовал третий резервный комплект игровой формы для сезона-2025/2026.

«Бежевый комплект посвящён славной советской странице в истории клуба. В 1965 году команда вышла в класс «А» чемпионата СССР – выдающееся достижение для клуба не из столицы союзной республики. Этот момент стал символом воли, характера и стремления к вершинам.

На спине формы – факсимиле подписи Николая Ивановича Сентябрёва, легендарного тренера, стоявшего у истоков клуба и сыгравшего ключевую роль в становлении казанской команды. Абстрактный геометрический узор, нанесённый на ткань, – не просто декоративный элемент, а отсылка к крыльям самолётов, как знак уважения к истокам клуба, основанного как команда авиационного завода. Форма украшена патчем с ретрологотипом клуба и цифрой», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Рубин»

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