Леонид Слуцкий продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа»

Китайский «Шанхай Шэньхуа» в социальных сетях объявил о продлении контракта с главным тренером Леонидом Слуцким.

Отмечается, что срок нового соглашения тренера с клубом рассчитан до 2027 года.

54-летний Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. С командой он стал двукратным обладателем Суперкубка Китая (2024, 2025). В сезоне-2024 чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занял второе место. Команда Леонида Слуцкого набрала 77 очков за 30 игр. Чемпионом страны стал «Шанхай Порт», заработав 78 очков.

Ранее Слуцкий работал в казанском «Рубине», нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити», сборной России, московском ЦСКА, самарских «Крыльях Советов» и в других клубах.