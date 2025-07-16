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«Сандерленд» включился в борьбу за Гранита Джаку, предложив € 10 млн — Тавольери

Английский «Сандерленд» вступил в борьбу за трансфер полузащитника «Байера» Гранита Джаки, сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х.

«Байер» и «Сандерленд» через владельца английского клуба Кирилла Луи-Дрейфуса ведут переговоры о сделке на € 10 млн.

Столкнувшись с конкуренцией со стороны «Неома», «Сандерленд» решается на сенсационный шаг и предлагает Джаке трёхлетний контракт», — написал Тавольери.

Ранее «Байер» отклонил первое предложение клуба «Неом» из Саудовской Аравии по поводу перехода Джаки.

Джака перешёл в «Байер» из «Арсенала» летом 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Джака стал чемпионом Германии в составе «Байера» в сезоне-2023/2024.