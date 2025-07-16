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В «Челябинске» высказались о замене «Оренбурга» на «Торпедо» в Первой лиге

В «Челябинске» высказались о замене «Оренбурга» на «Торпедо» в Первой лиге
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Спортивный директор «Челябинска» Евгений Гаврюк высказался о замене «Оренбурга» на «Торпедо» в Pari Первой лиге.

«Из-за смены соперника в 1-м туре вообще никаких проблем нет. Нам без разницы, с кем играть. И «Торпедо», и «Оренбург» очень квалифицированные команды. Одна команда была в РПЛ, другая туда вышла, теперь они поменялись, однако это не наши проблемы. Когда объявили о смене соперника, времени было достаточно, мы готовимся в таком же режиме. В Москву даже поудобнее добираться, чем в Оренбург, поэтому без проблем приняли эту информацию», — сказал Гаврюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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