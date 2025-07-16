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Защитник «Рубина» Кабутов: без Даку нам было бы сложно

Защитник «Рубина» Кабутов: без Даку нам было бы сложно
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Футболист «Рубина» Дмитрий Кабутов оценил значимость для команды нападающего Мирлинда Даку. Ранее сообщалось, что в услугах форварда казанцев заинтересованы некоторые топ-клубы РПЛ и европейские команды. В итоге Даку продлил контракт с «Рубином».

— Насколько важно, что остался Даку? Судя по слухам, им интересовались многие клубы…
— Не удивлён, что им интересовались в том числе в Европе, потому что это качественный футболист, очень сильный нападающий. Все хотели, чтобы Даку остался, потому что без него команде было бы сложнее, — приводит слова Кабутова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Рубин» стал седьмым.

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