Защитник «Рубина» Кабутов: без Даку нам было бы сложно

Футболист «Рубина» Дмитрий Кабутов оценил значимость для команды нападающего Мирлинда Даку. Ранее сообщалось, что в услугах форварда казанцев заинтересованы некоторые топ-клубы РПЛ и европейские команды. В итоге Даку продлил контракт с «Рубином».

— Насколько важно, что остался Даку? Судя по слухам, им интересовались многие клубы…

— Не удивлён, что им интересовались в том числе в Европе, потому что это качественный футболист, очень сильный нападающий. Все хотели, чтобы Даку остался, потому что без него команде было бы сложнее, — приводит слова Кабутова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Рубин» стал седьмым.