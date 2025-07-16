Юлия Ефимова: было бы классно, если бы «Ростов» повторил чемпионский путь «Краснодара»

Российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова ответила на вопрос, кто из региональных команд в МИР Российской Премьер-Лиге (РПЛ) может повторить чемпионский путь «Краснодара».

«Было бы классно, если бы «Ростов» повторил чемпионский путь «Краснодара». Если брать команды из регионов. А так — ждём чемпионства от «Спартака». Мне кажется, вполне возможно, что в РПЛ начнут и другие региональные команды выигрывать. Сейчас идёт развитие футбола, поэтому «Сочи» подтянется к лидерам. В Сочи отличный стадион. «Ростов» уже достаточно неплохо играет. Им чуть-чуть не хватает», — приводит слова Ефимовой Legalbet.

В минувшем сезоне чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», вторым финишировал петербургский «Зенит», тройку лучших замкнул ЦСКА. «Ростов» оказался восьмым и дошёл до Суперфинала Кубка России, где в серии пенальти уступил ЦСКА.