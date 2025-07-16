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Егор Титов надеется, что лидеры «Спартака» не покинут команду

Егор Титов надеется, что лидеры «Спартака» не покинут команду
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Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов выразил надежду, что клубу удастся сохранить нынешних лидеров в составе. Ранее сообщалось, что полузащитник Эсекьель Барко может перейти в бразильский «Фламенго», а нападающий Манфред Угальде — в нидерландский «Фейеноорд».

«Надеюсь, что у «Спартака» никто не уедет. Останутся и Барко, и Угальде, и все те лидеры, которые делали результат. Здесь бы отметил Маркиньоса — без него был бы совсем другой «Спартак». Говорю это без всякой иронии. Сегодня Маркиньос очень много значит для клуба», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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