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«Один из лучших в истории». Ламин Ямаль назвал своего любимого игрока

«Один из лучших в истории». Ламин Ямаль назвал своего любимого игрока
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Крайний нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что считает нападающего «Сантоса» Неймара своим любимым игроком. Кроме того, вингер отметил, что бразилец является одним из лучших футболистов в истории. Ранее в своей карьере Неймар выступал за «Барселону».

«Неймар — мой любимый игрок и один из лучших в истории», — приводит слова Ямаля аккаунт Yamal Xtra в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на китайское шоу.

13 июля Ямалю исполнилось 18 лет. Вингер выступает в первой команде каталонцев с 2023 года, выиграв с клубом четыре трофея: дважды чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, Ламин стал обладателем Евро-2024 с национальной командой «Фурия Роха».

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