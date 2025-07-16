«Один из лучших в истории». Ламин Ямаль назвал своего любимого игрока

Крайний нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что считает нападающего «Сантоса» Неймара своим любимым игроком. Кроме того, вингер отметил, что бразилец является одним из лучших футболистов в истории. Ранее в своей карьере Неймар выступал за «Барселону».
«Неймар — мой любимый игрок и один из лучших в истории», — приводит слова Ямаля аккаунт Yamal Xtra в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на китайское шоу.
13 июля Ямалю исполнилось 18 лет. Вингер выступает в первой команде каталонцев с 2023 года, выиграв с клубом четыре трофея: дважды чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, Ламин стал обладателем Евро-2024 с национальной командой «Фурия Роха».