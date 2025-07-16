Джуд Беллингем и Джамал Мусиала — герои обложки EA FC 26

Видеоигровая компания EA Sports на своей странице в социальной сети X объявила имена спортсменов, которые станут героями обложки новой части футбольного симулятора FC 26. Ими стали полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем и атакующий хавбек «Баварии» Джамал Мусиала.

Фото: EA SPORTS FC

«От соседей по комнате до соперников и звёзд обложки», — написано в сообщении пресс-службы компании.

Отметим, что 22-летний Беллингем ранее уже был лицом обложки предыдущей части симулятора. Его ровесник Мусиала дебютирует в этой роли.

На прошедшем в США клубном чемпионате мира Беллингем отметился забитым мячом и одной результативной передачей в шести матчах за «Реал». Мусиала, выступавший на этом турнире за «Баварию», принял участие в четырёх встречах и забил три гола.