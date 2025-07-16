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«Борнмут» объявил о трансфере голкипера из «Челси»

«Борнмут» объявил о трансфере голкипера из «Челси»
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Английский «Борнмут» на официальном сайте сообщил о переходе сербского голкипера Джордже Петровича, ранее выступавшего за «Челси».

«Футбольный клуб «Борнмут» рад подтвердить подписание контракта с вратарём из «Челси» Джордже Петровичем. Серб подписал с «вишнями» пятилетний контракт и присоединится к команде немедленно, в преддверии предсезонного тура клуба по США.

Петрович, на счету которого 23 матча в Премьер-лиге, провёл выдающийся сезон на правах аренды в клубе Лиги 1 «Страсбург». 25-летний футболист сыграл свою роль в том, что команда финишировала седьмой и обеспечила себе место в Лиге конференций УЕФА, в результате чего был назван игроком сезона в клубе и номинирован на звание лучшего вратаря сезона в Лиге 1», — написано в сообщении клуба.

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