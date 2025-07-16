Сёмин: поднятие зарплат судьям не сыграет никакой роли

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин заявил, что повышение зарплат арбитрам не повлияет на число скандалов с судейством.

«Поднятие зарплат судьям не сыграет никакой роли. Играет роль квалификация людей, которые работают в наших клубах. Просто работать должны более квалифицированные. Они же находятся на ответственных постах. Вот это бы повлияло. Люди должны хорошо знать футбол, понимать взаимоотношения в этой среде, её правила поведения и так далее. Тогда в российском футболе будет меньше таких моментов, которые произошли в «Торпедо», — приводит слова Сёмина Legalbet.