Титов: «Зенит» в год 100-летия будет бороться за Кубок и чемпионство

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов уверен, что «Зенит» в год 100-летия будет бороться за чемпионский титул и Фонбет Кубок России. Напомним, 100 лет санкт-петербургскому клубу исполнилось 25 мая 2025 года.

«Спартак» всегда будет ставить максимальные задачи. Другое дело, какие задачи будет ставить «Зенит». Это очень важно. Как мне кажется, в год 100-летия, как объявили в «Зените», команда будет бороться за Кубок и чемпионство. Понятно, что в нашей сложной обстановке без еврокубков выигрывать мы можем только дома», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.