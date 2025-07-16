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Титов: «Зенит» в год 100-летия будет бороться за Кубок и чемпионство

Титов: «Зенит» в год 100-летия будет бороться за Кубок и чемпионство
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Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов уверен, что «Зенит» в год 100-летия будет бороться за чемпионский титул и Фонбет Кубок России. Напомним, 100 лет санкт-петербургскому клубу исполнилось 25 мая 2025 года.

«Спартак» всегда будет ставить максимальные задачи. Другое дело, какие задачи будет ставить «Зенит». Это очень важно. Как мне кажется, в год 100-летия, как объявили в «Зените», команда будет бороться за Кубок и чемпионство. Понятно, что в нашей сложной обстановке без еврокубков выигрывать мы можем только дома», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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