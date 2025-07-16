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Набабкин объяснил, что нужно сделать ЦСКА, чтобы бороться за чемпионство

Набабкин объяснил, что нужно сделать ЦСКА, чтобы бороться за чемпионство
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Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин заявил, что армейцам нужно приобрести новых игроков, чтобы бороться за чемпионство. В прошлом сезоне ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Фонбет Кубок России.

«Я думаю, чтобы быть полноценным претендентом на чемпионство, ЦСКА всё-таки надо будет какие-то позиции усилить. Судя по новостям, клуб в целом над этим работает. Наверное, какие-то точечные позиции нужны в усилении, но какие именно — уже скажет главный тренер. Вместе с руководством они решат, какие позиции хотели бы усилить», — приводит слова Набабкина «ВсеПроСпорт».

Действующим чемпионом России является «Краснодар». Второе место в РПЛ занял «Зенит». Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

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