РФС продлил соглашение с главой департамента судейства Мажичем

Российский футбольный союз и глава департамента судейства и инспектирования Милорад Мажич продлили соглашение на один год. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

52-летний Милорад Мажич начал руководить департаментом судейства и инспектирования РФС летом 2023 года. В качестве судьи Мажич работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА — 2016, финале Кубка конфедераций в 2017 году, финале Лиги чемпионов 2018-го. Мажич – единственный сербский арбитр, который судил финал Лиги чемпионов в современной истории турнира. После завершения судейской карьеры он начал работу по обучению арбитров. Сербский специалист работает инструктором ФИФА и до перехода в РФС руководил судьями на Кипре. С сентября 2022 года Мажич входит в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.