Генеральный директор «Пари НН»: будем рады, если Гоцук вернётся в клуб в качестве тренера

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в клубе хотели бы возвращения Кирилла Гоцука в качестве тренера.

— Планируете пригласить Гоцука в клуб, когда он завершит футбольную карьеру?

— Я говорил Кириллу и, пользуясь случаем, повторю через вас, что ему нужно продолжать быть в футболе и попытаться быть в тренерской части. У Кирилла колоссальный опыт, он поиграл во всех лигах и нёс на себе ответственность как капитан. Это будет крутой опыт, который поможет ему стать полноценным тренером. Если он захочет вернуться в Нижний Новгород на новых ролях, мы будем только рады сотрудничать, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

32-летний Кирилл Гоцук выступал за «Пари Нижний Новгород» с 2020 года. Об уходе футболиста из клуба было объявлено 18 июня. В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги Кирилл Гоцук провёл 25 матчей. Результативными действиями защитник не отметился. Также на его счету четыре игры и два гола в Фонбет Кубке России. Ранее «Пари Нижний Новгород» остался в РПЛ по решению исполкома РФС, заменив подмосковные «Химки».