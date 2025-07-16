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В агентстве Патати рассказали об интересе «Динамо» к игроку «Маккаби»

В агентстве Патати рассказали об интересе «Динамо» к игроку «Маккаби»
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В агентстве, представляющем интересы игрока израильского «Маккаби» Тель-Авив Уэсли Патати, высказались об интересе к футболисту со стороны московского «Динамо». Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Динамо» ведёт переговоры по поводу перехода бразильского нападающего.

«У «Динамо» есть интерес к Патати. Но мы до сих пор не знаем, возможен ли переход в московский клуб или нет», — сообщили в агентстве игрока корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего Уэсли Патати в € 2,5 млн. Ранее футболист выступал за бразильский «Сантос».

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