В агентстве Патати рассказали об интересе «Динамо» к игроку «Маккаби»

В агентстве, представляющем интересы игрока израильского «Маккаби» Тель-Авив Уэсли Патати, высказались об интересе к футболисту со стороны московского «Динамо». Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Динамо» ведёт переговоры по поводу перехода бразильского нападающего.

«У «Динамо» есть интерес к Патати. Но мы до сих пор не знаем, возможен ли переход в московский клуб или нет», — сообщили в агентстве игрока корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего Уэсли Патати в € 2,5 млн. Ранее футболист выступал за бразильский «Сантос».