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«Верим». Владимир Быстров — о Валерии Карпине в «Динамо»

«Верим». Владимир Быстров — о Валерии Карпине в «Динамо»
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о главном тренере московского «Динамо» Валерии Карпине. Напомним, российский специалист возглавил бело-голубых этим летом. Ранее он работал в «Ростове», а также по сей день является главным тренером сборной России по футболу.

«Зная Карпина, тот, кто не будет выполнять его требования, сядет далеко и надолго или вообще уйдёт из клуба. Георгиевич очень жёсткий, авторитетом очень мощным запасся. Даже легионеры будут смотреть на него и выполнять то, что он говорит. Поверь, он тренер хороший, поэтому верим», — заявил Быстров в новом выпуске программы «О, футбол!»

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