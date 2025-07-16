Рональд Куман рассказал, почему он не хочет возвращаться в клубный футбол

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман ответил на вопрос, вернётся ли он в клубную карьеру. Нидерландец отметил, что в национальной команде с игроками проще работать благодаря их настрою.

«Это ещё не окончательно, но шансы на то, что я снова буду тренировать клуб, очень малы. [В сборной] все приходят с улыбкой. Все рады снова видеть друг друга и снова говорить по-голландски», — приводит слова наставника издание Mundo Deportivo.

Напомним, Куман руководит «оранжевыми» с 2023 года. В период с 2020 по 2021 год специалист тренировал «Барселону», но был уволен из-за неудовлетворительных результатов.