«Челябинск» взял в аренду защитника «Родины» Александра Гапечкина

Защитник Александр Гапечкин на правах аренды перешёл из «Родины» в «Челябинск». Об этом сообщает официальный телеграм-канал челябинской команды.

Срок арендного соглашения игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. На юношеском уровне футболист выступал за «Ростов», взрослую карьеру он также начал в составе жёлто-синих. Помимо этого, он играл за латвийскую «Валмиеру», ульяновскую «Волгу», а в 2023 году пополнил состав московской «Родины». В 35 матчах клубного сезона защитник отдал две результативные передачи.

По итогам прошедшего сезона «Челябинск» оформил выход в Первую лигу. «Родина» по итогам кампании-2024/2025 заняла седьмое место в Первой лиге.