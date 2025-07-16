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Егор Титов предположил, кто будет бороться за чемпионство в новом сезоне

Егор Титов предположил, кто будет бороться за чемпионство в новом сезоне
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Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов рассказал о своих ожиданиях от чемпионской гонки в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» обязан бороться за чемпионство, как мне кажется. С такими болельщиками, с такими амбициями. Ещё есть «Зенит» и «Спартак» — уже три клуба. Плюс «Локомотив» и ЦСКА. Ещё есть «Динамо». Учитывая, что Карпин будет ставить максимальные задачи, уверен, что у них ещё будут трансферы. Чемпионат получится интересным! Мы все будем болеть за «Спартак». Говорю про себя (смеётся). Очень надеюсь, что «Спартак» нас порадует.

Фаворита предстоящего чемпионата назвать очень сложно, не буду лукавить. Все топ-команды подравнялись по финансовой составляющей, по футболистам и амбициям. Поэтому шесть-семь клубов будут претендовать на чемпионство. Кто? Через пару туров уже может будет посмотреть и понимать — кто вырывается вперёд», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, РПЛ стартует 18 июля матчем московского «Динамо» с «Балтикой»

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
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