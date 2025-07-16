«Урал» представил гостевой комплект формы на следующий сезон

Пресс-служба «Урала» в телеграм-канале показала гостевой комплект игровой формы екатеринбургской команды для сезона-2025/2026.

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Напомним, прошлый сезон «Урал» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги. В стыковых матчах «шмели» играли с «Ахматом» и уступили грозненскому клубу со счётом 2:3 по итогам двух встреч. Напрямую в высший российский дивизион вышли «Балтика» и «Торпедо», занявшие первое и второе место соответственно. Однако позднее московский клуб заменил «Оренбург».

Новый сезон Pari Первой лиги стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го. «Урал» в 1-м туре сыграет с «Шинником» на выезде.