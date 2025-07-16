Актёр Александр Петров поучаствовал в презентации новой формы «Спартака»

Известный российский актёр Александр Петров вместе с игроками «Спартака» представил новую форму московской команды на сезон-2025/2026. Артист с детства болеет за красно-белых.

Александр Петров в новой форме «Спартака» Фото: spartak.com/из личного архива Александра Петрова

Напомним, в своей карьере Александр Петров успел сыграть болельщика ЦСКА в сериале «Полицейский с Рублёвки». Кроме того, воплотил образ нападающего сборной СССР и столичного «Торпедо» Эдуарда Стрельцова в фильме «Стрельцов».

«Спартак» стартует в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-лиги домашним матчем с махачкалинским «Динамо», который пройдёт 19 июля в 20:30 мск. В прошлом году в чемпионате России красно-белые заняли четвёртое место.