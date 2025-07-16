Мелик-Гусейнов: не было шансов, чтобы Гоцук остался бы в «Пари НН» этим летом

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, мог ли бывший футболист нижегородцев Кирилл Гоцук не уходить из команды.
— Был ли шанс, что Гоцук останется в «Пари НН»?
— Нет. Кирилл очень долго здесь. Это хорошо и плохо для него, потому что ему нужно расти дальше и делать следующий шаг в карьере. Изначально было понятно, что в этом сотрудничестве будет поставлена запятая, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
32-летний Гоцук выступал за «Пари Нижний Новгород» с 2020 года. В минувшем сезоне РПЛ защитник провёл 25 матчей, в которых не отметился результативными действиями.