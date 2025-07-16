«Атлетико» объявил о трансфере полузащитника Джонни Кардозо

Полузащитник Джонни Кардозо перешёл из «Бетиса» в «Атлетико». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Мадрида.

Футболист подписал со своей новой командой трудовое соглашение, срок действия которого рассчитан до лета 2030 года. Американец бразильского происхождения является воспитанником клубов «Крисиума», «Аваи» и «Интернасьонал». Взрослую карьеру он также начал в составе «красных», после чего перебрался в «Бетис». В 46 матчах прошедшего клубного сезона Кардозо забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Помимо этого, Джонни выступает за национальную команду США. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.