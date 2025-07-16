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Ямаль впервые высказался о знаменитом фото, где его купает Месси

Ямаль впервые высказался о знаменитом фото, где его купает Месси
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал свои знаменитые детские фотографии, на которых бывший форвард сине-гранатовых, а ныне «Интер Майами» Лионель Месси купает его в ванночке и держит на руках.

Фото: Joan Monfort/AP Photo/ТАСС

«Я был удивлён, что Месси держал меня на руках… Не знаю, что я тогда делал, но очень рад тому, что у меня есть фото с лучшим футболистом в истории», — цитирует Ямаля Barca Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в 2008 году «Барселона» опубликовала календарь с фотографиями игроков первой команды. На одном из снимков Месси купал в ванной пятимесячного ребёнка, которым был Ямаль.

13 июля Ямалю исполнилось 18 лет. Вингер выступает в первой команде каталонцев с 2023 года, выиграв с клубом четыре трофея: дважды чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, Ламин стал обладателем Евро-2024 с национальной командой Испании.

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