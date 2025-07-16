Модрич: в детстве «Милан» был моей любимой командой

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, который этим летом стал футболистом «Милана», рассказал, как он относился к этому клубу в детстве.

— Лука Модрич, добро пожаловать в «Милан»! Давай начнём с той детской фотографии, где ты запечатлён в куртке с эмблемой клуба. Сейчас мечта стала реальностью, что ты чувствуешь?

— Да, это замечательное фото. Это было так давно. Когда я был ребёнком, часто смотрел чемпионат Италии, «Милан» был моей любимой командой. В то время в Хорватии многие болели за эту команду, ведь это один из популярнейших клубов мира. А ещё там играл мой кумир Звонимир Бобан. Теперь же я здесь, я очень рад и с нетерпением жду нового приключения, — приводит слова Модрича YouTube-канал «Милана».