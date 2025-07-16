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Георгий Кантария перешёл в «Нефтехимик»

Георгий Кантария перешёл в «Нефтехимик»
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Грузинский полузащитник Георгий Кантария стал игроком «Нефтехимика». Об этом клуб из Нижнекамска объявил на своём официальном сайте.

На родине новичок нижнекамского клуба успел поиграть за «Зугдиди» и «Телави». Наряду с этим выступал в Беларуси («Неман»), Азербайджане («Кяпаз» и «Шамахы») и Ливане («Неджме»). Минувший сезон футболист провёл за саратовский «Сокол», сыграв во втором дивизионе чемпионата России 11 матчей и не отметившись результативными действиями. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 450 тыс.

Стоит сказать, что в 1-м туре Лиги PARI «Нефтехимик» сыграет с саратовским «Соколом».

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