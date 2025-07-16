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«Волга» Ульяновск объявила о переходе двух футболистов

«Волга» Ульяновск объявила о переходе двух футболистов
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Ульяновская «Волга» в своём телеграм-канале сообщила о переходе двух футболистов – полузащитника Ильи Зубенко и защитника Артёма Молодцова.

19-летний Зубенко присоединится к команде на правах годичной аренды. Он является воспитанником Академии ФК «Ростов». В минувшем сезоне Илья сыграл в 23 матчах Второй лиги Б, отметившись четырьмя голами. Всего на его счету 91 игра в системе южного клуба, по большей части в молодёжке.

34-летний Молодцов подписал контракт до конца сезона-2025/2026. С 2019 года игрок выступал за саратовский «Сокол», являясь капитаном команды. Всего Артём провёл 248 встреч в Первой лиге.

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