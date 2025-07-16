Нападающий Артур Гарибян присоединился к костромскому «Спартаку»

Форвард «Родины» Артур Гарибян проведёт сезон-2025/2026 Первой лиги PARI в аренде в костромском «Спартаке». Об этом клуб объявил в своём официальном телеграм-канале.

Армянский нападающий в прошедшем сезоне выступал за вторую команду «Родины», проведя 11 матчей и не отметившись результативными действиями в рамках Leon-Второй лиги дивизион А. При этом за основной состав московской команды футболист выходил на поле в 39 встречах, в которых отметился шестью голами и одной голевой передачей.

Игрок также вызывался в юношескую сборную Армении до 19 лет, сыграв за национальную команду три игры и забив один гол.