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Модрич рассказал, что повлияло на его решение перейти в «Милан»

Модрич рассказал, что повлияло на его решение перейти в «Милан»
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Новичок «Милана» Лука Модрич ответил на вопрос о причинах своего перехода в стан «россонери».

«Я хотел остаться в Европе, играть на высоком уровне. У меня было несколько предложений, но когда о своём интересе заявил «Милан», то выбор для меня стал простым. С этого момента я думал только об этом варианте. Меня также поразило то, как клуб наладил контакт: спортивный директор Игли Таре прибыл в Хорватию и лично рассказал мне о проекте. Это было важно для меня, так клуб показал, насколько заинтересован во мне.

А ещё «Милан» — один из крупнейших клубов Европы, он не станет обходиться средним результатом. Здесь нужно забивать как можно больше мячей, брать как можно больше титулов, соревноваться с лучшими командами мира. Именно поэтому я здесь», — приводит слова Модрича YouTube-канал «Милана».

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