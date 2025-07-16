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Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
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«Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли контракт с Писарским — юрист

«Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли контракт с Писарским — юрист
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«Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли контракт с Владимиром Писарским на основании пункта 1 части 1 ст. 348.11 Трудового кодекса РФ — спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев. Об этом сообщил юрист футболиста Антон Смирнов.

«С приказом не согласны. Всё дело в том, что запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация — это две разные санкции согласно регламентирующим документам РФС (выдержки из Дисциплинарного регламента РФС и Регламента РФС по этике прилагаются)», — написал Смирнов в своём телеграм-канале «Честность — не порок».

Ранее Писарского обвиняли в ставках на собственные матчи. Позднее РФС отстранил игрока на четыре года (три условно)

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